сегодня в 18:03

Охранник аэропорта на Ямале осужден за халатность, которая привела к поджогу вертолета

Сотрудник транспортной безопасности в Ноябрьске приговорен к штрафу за халатность, повлекшую поджог вертолета подростками, передает «ФедералПресс» .

Небрежное исполнение должностных обязанностей привело к крупному ущербу в размере более 59 млн рублей.

«Ноябрьский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа рассмотрел уголовное дело по обвинению 52-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)», — официальная информация предоставлена Уральской транспортной прокуратурой.

По причине отсутствия контроля двое подростков проникли на объект и совершили поджог вертолета. Расследование в отношении подростков продолжается.