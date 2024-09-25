Охотникам Подмосковья напомнили правила ношения оружия в преддверии сезона охоты

В связи с предстоящим открытием осеннего сезона охоты сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Московской области рассказали гражданам об условиях хранения оружия, патронов, а также о том, где запрещается его использование. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии региона.

Сезон охоты на копытную дичь в регионе начинается с 1 октября. Правоохранители напоминают, что обеспечение сохранности гражданского оружия — прямая обязанность владельца.

«Утрата предметов вооружения влечет за собой административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность. Хранить оружие может только его владелец. Для этого он должен иметь соответствующее разрешение и обязан обеспечить условия хранения не только по месту регистрации, но и по месту пребывания», — отметил начальник отдела контроля за оборотом оружия ЦЛРР подмосковного главка Росгвардии подполковник полиции Антон Фокин.

При ношении оружия гражданину необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и разрешение на его хранение и ношение. По месту жительства владельца предметы вооружения должны находиться в запирающихся сейфах и металлических шкафах. Носить оружие ограниченного поражения, как и газовое, нужно в кобуре. Оно должно быть поставлено на предохранитель. Категорически запрещается оставлять оружие в автомобиле.

Несоблюдение этих правил влечет за собой административную ответственность. В случае повторного нарушения в течение одного года разрешение на хранение и ношение будет аннулировано, а оружие изъято. За незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов по законодательству РФ предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.