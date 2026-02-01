Огромный варан вылез из унитаза напугал секс-коуча на Бали

В туалете отеля на Бали йога-терапевт-коуч-сексолог из России обнаружила большого варана, она перепутала его с крокодилом и очень испугалась, сообщает Mash .

Специалист приехала на Бали учить девушек медитации и спокойствию. Но однажды ночью в туалете, открыв крышку унитаза, она встретила там огромную ящерицу. Перепутав ее с крокодилом и перепугавшись, она вызвала сотрудника отеля.

Специалист сказал, что не нужно ничего бояться и залил унитаз химией, но варан выдержал ядовитую атаку.

С утра ящерица сама выползла из туалета, дала себя погладить, а потом уплыла в речку.

На видео от сексолога показано, что варан был длиной почти с руку.

