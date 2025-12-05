Огромную матрешку разместили в Дели в честь запуска RT India

сегодня в 14:22

Матрешка ростом почти 5 м появилась в Дели в честь запуска RT India

В Дели появилась гигантская матрешка, достигающая почти 5 м в высоту. Она была установлена в честь старта вещания RT India.

«Это не просто арт-объект, а иммерсивное пространство. Внутри матрешка оформлена как новостная мини-студия со столом, микрофоном и профессиональным освещением», — написали в Telegram-канале RT.

Каждый желающий может испытать свои силы в качестве ведущего RT India.

Телеканал начинает свою работу в этой стране 5 декабря.

