Огромное снежное изображение создали на льду озера Чурапча в Якутии

На льду озера Чурапча в Якутии появилось большое снежное изображение. Оно посвящено празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщается в Telegram-канале главы региона Айсена Николаева.

Масштабную картину создали на 7,2 тыс. кв м снежного полотна. Работу воплотили в жизнь чурапчинские художники под руководством Сергея Федорова и 130 добровольцев. Глава региона поблагодарила их.

По словам Николаева, созданное полотно — это дань уважения подвигу наших предков. Изображение призвано напомнить людям о том, какой ценой досталось мирное небо над головой.

Николаев назвал проект по созданию огромного изображения на льду озера уникальным. Картина стала подарком для всех жителей и гостей улуса в преддверии праздника. Она объединила сердца многих.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.