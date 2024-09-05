Огромное наследство: трое детей Алена Делона получили завещание покойного актера
Детям французского актера Алена Делона, которого не стало 18 августа, вручили его завещание. Все трое наследников исполнили волю знаменитого отца, сообщает «Царьград».
Как следует из документа, половина наследства артиста, которое оценивается в 245 млн евро, получит его дочь Анушка. А сыновьям полагается по 25% от имущества.
В близком окружении звезды кино рассказали, что Делон составил завещание, чтобы в дальнейшем не допустить конфликтов в семье.
Наследство актера достанется 59-летнему Энтони, который появился на свет в браке с Натали Бартелеми, 34-летней Анушке и 30-летнему Алену-Фабьену от модели Розали ван Бремен.
Ален Делон скончался на 89-м году жизни в своем доме во Франции. Перед смертью артист задумывался об эвтаназии. Его сын рассказал, что у звезды выявили прогрессирующую лимфому.