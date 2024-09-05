Огромное наследство: трое детей Алена Делона получили завещание покойного актера

Детям французского актера Алена Делона, которого не стало 18 августа, вручили его завещание. Все трое наследников исполнили волю знаменитого отца, сообщает «Царьград» .

Как следует из документа, половина наследства артиста, которое оценивается в 245 млн евро, получит его дочь Анушка. А сыновьям полагается по 25% от имущества.

В близком окружении звезды кино рассказали, что Делон составил завещание, чтобы в дальнейшем не допустить конфликтов в семье.

Наследство актера достанется 59-летнему Энтони, который появился на свет в браке с Натали Бартелеми, 34-летней Анушке и 30-летнему Алену-Фабьену от модели Розали ван Бремен.

Ален Делон скончался на 89-м году жизни в своем доме во Франции. Перед смертью артист задумывался об эвтаназии. Его сын рассказал, что у звезды выявили прогрессирующую лимфому.