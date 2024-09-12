Ограничения на пребывание в лесах Коломны продлены до 19 сентября

Ограничения на посещение лесов в городском округе Коломна продлеваются до 19 сентября. В лесах округа действует IV класс пожарной опасности, в отдельных лесных массивах объявлен V класс опасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На это время запрещены: пребывание в лесах, разведение костров, въезд транспортных средств в лесные массивы. Лесные дороги перекрываются шлагбаумами.

Сотрудники лесной охраны, правоохранительных органов и МЧС усилят патрулирование. Контроль за пребыванием жителей в лесах будут осуществлять с помощью беспилотных авиационных систем, авиации, фотоловушек, камер системы видеомониторинга, а также системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильных сетей.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует уголовная и административная ответственность:

лишение свободы на срок до 10 лет;

штраф для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

В случае обнаружения возгорания — сообщите о нем на горячую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.