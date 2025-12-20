Ограничение 12+: детей не пустили на концерт классической музыки в Петербурге

В Петербурге детей на пустили на концерт, на котором исполняли произведения известных композиторов Сергея Рахманинова и Александра Скрябина. Причиной отказа стало возрастное ограничение 12+, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

По мнению администраторов Дома музыки, классическая музыка могла «причинить вред здоровью и развитию» детей.

19 декабря три лауреатки международных фортепианных конкурсов пришли на рождественский концерт в Доме музыки. Однако девочек не пустили на мероприятие, сославшись на возрастное ограничение 12+. При этом дети были с родителями.

По словам мамы одной из девочек, в программе звучала исключительно классическая музыка, в том числе произведения Скрябина и Рахманинова. Исполнять одну из партий предстояло молодому пианисту Владимиру Вишневскому, который является одним из любимых музыкантов девочек. Они ждали концерт намного сильнее, чем Новый год.

Девятилетние девочки давно занимаются музыкой и посещают концерты в филармонии и других театрах Санкт-Петербурга.

Администратор Дома музыки при отказе сослалась на федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». При этом родители утверждают, что закон дает право выбора сопровождающим, но детей все равно отказались пускать.

«Слезы детей, нервы родителей и потраченные на билет деньги их не волнуют. Администраторы и охрана стояли до конца, отвоевали зал, оградили Вишневского и Рахманинова от 9-леток, мы, конечно, уехали сломленные. Дети плакали», — добавила мама одной из девочек.

