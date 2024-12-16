Огни зажгли на новогодней ели в подмосковном поселке Усады

В новом благоустроенном сквере поселка Усады состоялось зажжение огней на новогодней ели. Артисты студии «Арлекино» подготовили интерактивное представление по мотивам сказки «Буратино», которое запомнится зрителям, сообщает пресс-служба администрации горокруга Ступино.

Дети и взрослые помогли Буратино открыть золотым ключиком дверь в Новый год. Вместе с Дедом Морозом и сказочными героями гости праздника играли в игры, танцевали, водили хороводы и фотографировались на память.

Жители поселка своими руками создали новогоднее чудо. Усадовцы украсили сквер новогодними атрибутами: блестящими елочками и елочными игрушками. Главная пушистая красавица заняла место в центре.

«Центр поселка — хорошее место, чтобы всем вместе праздновать. Нас услышали, создали пространство, где можно проводить праздники. Когда проект сквера с нами согласовывали, мы сразу запланировали место для елки», — поделилась заведующая Кузьминского Дома культуры Снежана Жарикова.

В этом году сквер благоустроен по программе инициативного бюджетирования, при поддержке областного депутата Андрея Голубева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.