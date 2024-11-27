Огни на главной елке Люберец зажгут 1 декабря

В городском округе Люберцы старт проекту губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» дадут 1 декабря. В этот день зажгут огни на главной елке возле Центрального катка, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«Старт зимнему сезону в городском округе Люберцы дадим 1 декабря. Праздничные мероприятия начнутся в 17.00 на площади перед зданием администрации. Гостей ждет развлекательная программа с участием любимых сказочных героев, Деда Мороза и Снегурочки, новогодние хиты, открытие катка и выступление спортсменов СШОР Люберец. А в 18.00 все вместе зажжем огни на главной елке округа (г. Люберцы, ул. Звуковая, 4)», — отметил Волков.

Он добавил, что 1 декабря открытие зимнего сезона состоится в парках и скверах округа.

«Праздничные мероприятия пройдут в Наташинском парке (г. Люберцы, ул. Митрофанова, 21Б), в парках „Лесная опушка“ (п. Октябрьский, ул. 60 лет Победы), „Малаховское озеро“ (п. Малаховка, Михневское шоссе), Парке Сказок (п. Томилино, ул. Пушкина), Летнем парке (п. Малаховка, Театральный проезд, д. 1), в сквере в д. Островцы (ул. Подмосковная, 25-28) и Сквере Победы (п. Красково, ул. Федянина). Начало мероприятий в 17.30», — пояснил Владимир Волков.

Глава Люберец уточнил, что в рамках проекта «Зима в Подмосковье» с декабря по февраль в городском округе планируется провести более 600 культурно-развлекательных и спортивно-массовых мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.