Огнеборцы спасли мужчину в ходе тушения пожара в Волоколамском округе

На минувших выходных работники 203-й и 208-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли из горящей квартиры мужчину и ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в городе Волоколамск. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Заместитель начальника ПСЧ-208 Сергей Иванов рассказал, что около 10:00 утра в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили соседи и сообщили о возгорании в двухкомнатной квартире, расположенной на втором этаже трехэтажного дома.

«Прибыв по указанному адресу, специалисты создали два звена газодымозащитной службы и приступили к проведению разведки, эвакуации жильцов и поиску очага возгорания. При помощи специального инструмента огнеборцы вскрыли дверь квартиры, где произошло возгорание, и обнаружили в коридоре мужчину в бессознательном состоянии. Работники противопожарно-спасательной службы вынесли пострадавшего 1965 года рождения на улицу и передали его бригаде скорой помощи. В это же время из соседних квартир огнеборцы эвакуировали на свежий воздух 20 человек», — заключил Сергей Иванов.

Он добавил, что благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 15 кв. метров, предотвратив дальнейшее распространение огня.

Медицинская помощь понадобилась только хозяину пострадавшей квартиры, его госпитализировали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что благодаря внедренной в области системе «Безопасный регион» за 2024 год удалось раскрыть более 3,5 тыс. преступлений.

«Жизнь ускоряется, мы понимаем, что на органах власти лежит огромная ответственность за благополучие жителей, состояние экономики и инфраструктуры, безопасность в каждой отрасли и на каждой территории. Нам необходимы умные и технологичные решения, цифровые трансформации в управлении. Одно из них — система «Безопасный регион». Это более 150 тыс. видеокамер, 40 тыс. из них — с функцией распознавания лиц. В прошлом году мы интегрировались с видеонаблюдением Москвы и наращиваем количество видеокамер каждый год. Видим эффект, с их помощью раскрывается большое количество преступлений», — сказал Воробьев.

В Подмосковье активно развивается система видеонаблюдения «Безопасный регион». За прошедший год установлено 17,4 тыс. новых камер, а в 2025 году планируется добавить еще 10 тыс. устройств.