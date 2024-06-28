Огнеборцы Подмосковья устранили условный пожар в кинотеатре округа Шаховская

27 июня работники 297-й и 298-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в пожарно-тактических учениях по тушению условного возгорания в здании кинотеатра г. о. Шаховская, сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель начальника территориального управления № 3 Алексей Иванов рассказал, что согласно сценарию тренировки из-за короткого замыкания электропроводки возникло возгорание в зрительном зале кинотеатра. Огонь сжигал отделочные материалы, в воздухе образовались токсичные вещества, и создалась угроза распространения огня по всей площади. Сотрудники и посетители учреждения эвакуировались до прибытия первых пожарных расчётов, однако два человека не смогли покинуть помещение самостоятельно.

«Прибывшие работники противопожарно-спасательной службы сформировали звенья газодымозащитной службы и провели разведку, успешно обнаружили условных пострадавших, вывели их из здания и передали медикам. По дополнительной вводной одному из газодымозащитников стало плохо, ему на помощь было отправлено резервное звено службы ГДЗС, которое в короткий срок обнаружило и эвакуировало огнеборца, после чего тот был также передан бригаде медиков. В результате правильных и согласованных действий пожарных подразделений условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Все цели и задачи тренировки были выполнены в полном объеме. В учениях было задействовано 35 человек личного состава и 10 единиц техники», — пояснил Алексей Иванов.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит в том числе взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.