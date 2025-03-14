Огнеборцы Подмосковья получили благодарность за тушение пожара

Заместитель начальника ПСЧ-252 Андрей Мальков рассказал, что в вечером 9 марта в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение от жителя садоводческого товарищества «Урожай». На дачном участке горела деревянная постройка. И огнеборцы оперативно выехали по указанному адресу.

«Своевременно прибыв на место происшествия и оценив обстановку, работники противопожарно-спасательной службы выяснили, что на втором этаже бани возникло возгорание и задымление в мансарде. Специалисты произвели боевое развертывание отделения на автоцистерне и при помощи двух стволов приступили к тушению пламени. Спустя некоторое время, с минимальным ущербом, пожар был полностью ликвидирован. Благодаря профессиональным и оперативным действиям работников подразделения огонь не добрался до рядом стоящего гаража и частного дома. К счастью, никто не пострадал», — сказал Андрей Мальков.

В своем письме житель Сергиево-Посадского городского округа сердечно поблагодарил специалистов ГКУ МО «Мособлпожспас» за оказанную помощь.

«Выражаю огромную благодарность сотрудникам первого караула 252-й пожарно-спасательной части за то, что они очень быстро приехали и потушили горевшую баню…», — написано в послании.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.