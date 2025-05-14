Оглашен приговор за теракт в Херсоне

Утром 18 июня 2022 года в центре Херсона прогремел взрыв, когда мимо сквера проезжал автомобиль высокопоставленного чиновника. Самодельное устройство, закрепленное на дереве, нанесло Соболеву тяжелые травмы — множественные переломы ног. Следствие установило, что Сереженко доставил исполнителя к месту преступления, а затем помог ему скрыться после неудачного теракта.

На суде фигурант пытался оправдаться, утверждая, что действовал под принуждением и не знал о планах своих сообщников. Однако следствие доказало его осведомленность — переписка свидетельствовала о радикальных взглядах осужденного и его негативном отношении к тем, кто сотрудничал с российскими властями. Особое внимание привлек статус организатора — бывшего сотрудника украинской полиции, который, по данным следствия, действовал по указанию спецслужб Украины.

Осужденный получил 17 лет строгого режима и крупный штраф за перевозку взрывного устройства и международный терроризм.