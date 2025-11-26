Оформление территории округа к новогодним праздникам обсудили в Ступине

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских провел общегородское совещание. Основной темой обсуждения стало праздничное оформление территории муниципалитета к Новому году и Рождеству Христову, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Докладчиком выступил профильный заместитель главы Максим Жуков.

Планируется установить 22 искусственных новогодних ели, из них 19 в сельских населенных пунктах и три в городе. Смонтировано 14, все ели будут установлены до 1 декабря. Запланирована установка семи живых елей, три уже заняли свои места.

Традиционно 14 живых елей перед Дворцом культуры будут украшены светодиодными гирляндами. Площадь города украсят инсталляция «Звездное небо», святящиеся фигуры оленей, фонтаны «Жемчужина». На фасаде Дворца культуры будут установлены светодиодные консоли «Часы», «Подарки» и надпись «С Новым годом!».

Новыми праздничными зонами и арт-объектами горожан и гостей Ступино порадуют площадь Металлургов, территория у стелы «Город трудовой доблести», сквер у Нового рынка и бульвар Победы.

Для зимних катаний будет установлено четыре деревянные горки в городе Ступино, в селах Татариново и Лужники, в поселке Усады.

В декабре в округе пройдут смотры-конкурсы на лучшее комплексное оформление организаций потребительского рынка, промышленных предприятий, учреждений социальной сферы.

Цель конкурсов — определить объекты с наиболее художественно и профессионально оформленными входными группами и фасадами. Конкурсы пройдут с 1 декабря по 31 декабря 2025 года.

Победители конкурса будут награждены благодарственными письмами главы округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.