Оформление соцкарты жителя Подмосковья достигло отметки 250 тыс онлайн-заявлений

С начала года на портале госуслуг Подмосковья онлайн-услугой «Социальная карта жителя Московской области» воспользовались свыше 250 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Получить социальную карту могут льготные категории граждан, которые зарегистрированы в Подмосковье. Она предоставляет бесплатный проезд на транспорте Московской области, города Москвы и железнодорожном транспорте в пригородном сообщении, а также скидки в некоторых магазинах и аптеках.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Чтобы получить ее, необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму. Готовую пластиковую карту можно забрать в МФЦ, выбранном при заполнении заявления.

Отметим, в случае подачи заявления на получение соцкарты для ребенка, умный сервис сам проверит данные и покажет список детей, на которых можно оформить карту. Заявителю останется только выбрать конкретного ребенка и направить заявку на рассмотрение.

Также подать заявление можно в мобильном приложении «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.