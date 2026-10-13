Оформление соцкарты в Подмосковье вошло в рейтинг госуслуг недели

Жители Московской области за прошедшую неделю воспользовались услугой по выдаче и замене социальных карт более 11,7 тыс. раз. Она вошла в рейтинг востребованных услуг регионального портала, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга по выдаче и замене соцкарт жителя Московской области вошла в рейтинг госуслуг недели. На региональном портале ею воспользовались более 11,7 тыс. раз.

Самой востребованной стала услуга «Запись в кружки и секции» — свыше 22 тыс. обращений. В рейтинг также вошли «Выписка из домовой книги» — более 19,2 тыс. заявлений, обслуживание единых транспортных карт «Стрелка» — более 8,8 тыс. заявлений и присвоение адреса — более 5,1 тыс. заявок.

На портале госуслуг Подмосковья доступно более 440 услуг для жителей и бизнеса. Получать их в электронном виде можно также в мобильном приложении «Добродел». Для этого потребуется подтвержденная учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.