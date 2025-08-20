Официальный выходной: родителям в РФ могут разрешить не работать в День знаний

В Госдуме предложили дать выходной родителям в День знаний

Депутаты Госдумы рассматривают законопроект об официальном выходном для родителей в День знаний, сообщает kp.ru .

«Предлагается законодательно закрепить право родителей (опекунов, приемных родителей) брать выходной день 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу в начале учебного года», — говорится в документе.

Отказ в предоставлении свободного дня 1 сентября будет считаться нарушением трудовых прав сотрудника. Эта мера направлена на улучшение распространения семейных ценностей и качества образования: так родители смогут спокойно сопровождать ребенка на первую школьную линейку и уроки, не рискуя работой.

Законопроект выдвинули депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Антон Ткачев, Амир Хамитов и Владимир Плякин. Важно, что законопроект не потребует дополнительных затрат, но может принести много пользы.