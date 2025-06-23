Официальное открытие международного научно-практического форума «Земляне»
Сегодня в 14:00 запускается онлайн-трансляция с форума Земляне, передает пресс-служба организаторов.
В эфире будет транслироваться открытие форума и пленарное заседание. Среди участников:
— Цыбульский Александр, Губернатор Архангельской области
— Древаль Максим, генеральный директор, российское общество «Знание»
— Будный Георгий, заместитель генерального директора по региональному развитию российского общества «Знание»
— Кожелин Игорь, генеральный директор и сооснователь SR Data, эксперт в области космических технологий, ИИ и геоаналитики
— Рябых Александра, сопредседатель Всероссийского экологического движения «Экосистема»
— Шкабардня Ольга, генеральный директор АНО «Энергия Развития» Госкорпорации Росатом
— Нагибин Андрей, руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика»
— Федосеев Ярослав, руководитель стратегических коммуникаций Фонда НТИ, российский пиарщик, преподаватель и медиатехнолог
Трансляция доступна по ссылке: https://vkvideo.ru/video-66711154_456245244