Офицер Росгвардии выступил на форуме по профилактике экстремизма в Подмосковье

Прапорщик полиции Никита Р. из Раменского отдела вневедомственной охраны Росгвардии Московской области принял участие в 8-м региональном форуме по профилактике экстремизма и терроризма среди молодежи, который прошел в Гжельском государственном университете, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Форум собрал представителей университетов, общественных организаций, органов внутренних дел и научного сообщества. В ходе мероприятия офицер Росгвардии рассказал о задачах вневедомственной охраны по обеспечению антитеррористической защищенности.

Он отметил важность регулярных учений, которые проходят в разных округах Подмосковья на объектах социальной и образовательной сферы. По словам Никиты Р., такие тренировки способствуют эффективному взаимодействию правоохранительных органов и своевременной подготовке к возможным угрозам.

Особое внимание офицер уделил роли Росгвардии в межведомственных комиссиях по аттестации объектов на соответствие требованиям антитеррористической безопасности. Также он напомнил участникам форума о мерах предосторожности, необходимости информировать экстренные службы о подозрительных предметах и действиях для обеспечения безопасности окружающих.

Форум стал площадкой для обсуждения методов защиты и повышения осведомленности молодежи о мерах безопасности в современных условиях.

