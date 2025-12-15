Офицер Росгвардии провел патриотическую встречу для студентов в Дмитрове

Полковник полиции Владимир Б., заместитель начальника по службе, провел патриотическое мероприятие для студентов Дмитровского техникума в молодежном центре «Квартал», сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

В молодежном центре «Квартал» офицер Росгвардии рассказал студентам, обучающимся по специальности «Правоохранительная деятельность», о службе во вневедомственной охране. Он подчеркнул, что работа ведомства строится на строгом соблюдении Конституции Российской Федерации и направлена на защиту прав граждан, обеспечение общественной безопасности и поддержание правопорядка.

Особое внимание в ходе встречи уделили роли Конституции как основного закона, определяющего правовые основы службы в правоохранительных органах. Офицер отметил личную ответственность сотрудников за исполнение служебного долга.

Студентам рассказали о возможностях поступления в образовательные организации Росгвардии. Было отмечено, что подготовка молодых специалистов включает развитие профессиональных навыков и гражданско-патриотического сознания. В завершение участники поблагодарили офицера за значимый вклад в формирование уважения к Конституции и осознанного отношения к выбору профессии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.