«Одноклассники» запустят ежегодный конкурс для региональных медиа

Социальная сеть «Одноклассники» запустит ежегодный конкурс для региональных медиа ОK media challenge. Он пройдет с 26 августа по 22 сентября 2024 года, сообщает пресс-служба «ОК».

Основная задача конкурса заключается в повышении качества материалов, публикуемых в группах изданий в «ОК», а также в обучении эффективным методам продвижения в социальной сети.

Во время соревнования участники освоят техники повышения вовлеченности аудитории, научатся привлекать новых подписчиков и создавать контент, который будет быстро популяризироваться. Победители получат 50, 30 и 15 тысяч бонусных рублей для продвижения в соцсети через единую платформу «VK Реклама», годовую поддержку от «Одноклассников», а также фирменные товары и памятные награды.

Конкурс включает в себя учебный курс, состоящий из теоретических и практических заданий. Участники получат возможность углубить свои знания о рекомендуемой частоте публикаций в ОК, овладеют навыками проведения вовлекающих прямых эфиров, ознакомятся с инструментами продвижения в социальных сетях и реализуют специальный проект. За каждое выполненное задание конкурсанты будут получать баллы.

Принять участие в конкурсе могут представители всех региональных СМИ России. 23 августа жюри выберет финальный список медиа, которые будут участвовать в состязании. Результаты отбора будут опубликованы в Insideok и в группе «ОК для медиа». Победители конкурса станут известны до 24 сентября включительно.

В 2023 году на участие в ОК media challenge было подано свыше 100 заявок. 30 региональных медиа вошли в шорт-лист участников. Победителями стали «Ариг Ус», «Калининград.Ru» и «Комсомольская правда. Самара».