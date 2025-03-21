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Одноклассники внедрили систему возврата и удержания пользователей на базе ИИ

Благодаря внедрению новой системы возврата и удержания пользователей, которая работает на базе ML-технологий, Одноклассники увеличили размер аудитории по итогам 2024 года, сообщает пресс-служба ОК.

Система работает следующим образом: внутренние алгоритмы анализируют поведение пользователей соцсети, сегментируют аудиторию, персонализируют контент. После этого оптимизируется время отправки push-уведомлений и их количество на конкретного человека.

Таким образом, новая система способствует более точной сегментации и персонализации, повышая вовлеченность пользователей. При этом push-уведомления разделяются на обязательные и рекомендательные.

Первые сообщают человеку о важных обновлениях, например, о новых заявках в друзья или подарках. Второй тип связан с предложением изучить свежий контент с учетом интересов пользователя.

Систему внедрили в ОК в III квартале 2024 года. Вместе с другими важными обновлениями она помогла соцсети увеличить месячную активную аудиторию пользователей (MAU).

По итогам прошлого года этот показатель вырос до 36,2 млн. Одноклассники смогли вернуть часть ранее неактивных или менее активных пользователей. За год аудитория соцсети увеличилась на 1,2 млн пользователей.