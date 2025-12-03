«Одноклассники» и ВОИ запустили проект о людях с инвалидностью

Проект «Сильнее обстоятельств» стартовал в группе Всероссийского общества инвалидов в «Одноклассниках» и приурочен к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря. В рамках инициативы пользователи смогут познакомиться с историями восьми героев, преуспевших в спорте, искусстве, науке и бизнесе, несмотря на ограничения по здоровью.

Среди участников — молодой спортсмен, который с детства ходит на протезах и развивает спорт в своем регионе, художник, пишущий картины кистью, зажатой в зубах после потери рук, писательница с тяжелой формой ДЦП, а также двукратный паралимпийский чемпион по велоспорту с особенностями рук и ног. Каждый из них рассказал о своем пути, чтобы показать, что человек может быть сильнее обстоятельств.

Проект направлен на формирование культуры равных возможностей. Пользователи «Одноклассников» могут поддержать инициативу, установив на аватар тематическую рамку с надписями «Человек с безграничными возможностями» или «Разные, но равные».

