«Одноклассники» и ЦБ объединились для повышения финграмотности через кулинарию

Социальная сеть «Одноклассники» и Банк России объявили о запуске масштабного совместного проекта, призванного повысить уровень финансовой грамотности пользователей в доступной и увлекательной форме. Инициатива получила название «Кухня и финансы», сообщили в пресс-релизе соцсети.

В рамках данного проекта с 29 июля по 2 августа в специальной группе «Финансовая культура» на платформе «ОК» будут публиковаться разнообразные образовательные материалы и рецепты блюд, а также проводиться тематические конкурсы с призами для аудитории.

Ключевыми событиями проекта станут два прямых эфира. Так, 31 июля представитель Службы по защите прав потребителей ЦБ и известный кулинарный блогер обсудят популярные схемы финансового мошенничества и дадут рекомендации, как уберечь себя и близких от злоумышленников.

Также 1 августа в 17:00 первый заместитель директора Департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган расскажет пользователям «Одноклассников» о причинах роста цен в стране и возможных мерах по их сдерживанию.

Помимо этого, в рамках проекта «Кухня и финансы» пользователи соцсети смогут принять участие в фотомарафоне, пройти тематический юмористический тест, сменить аватар на рамку с символикой и скачать набор специальных стикеров.