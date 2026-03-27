Одной категории россиян платят пенсию более 100 тыс рублей

Депутат ГД Бессараб: матерям-героиням в РФ платят пенсию более 100 тыс рублей
Матерям-героиням в России могут платить пенсию в размере более 100 тыс. рублей. На крупные суммы также могут рассчитывать герои труда, России и военные пенсионеры, рассказала Lenta депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Матери-героини не только получают дополнительные финансовые выплаты, но и стаж. Для этого достаточно проработать, как минимум, один день.
При появлении двойни стаж суммируется. Таким образом, год ухода считается, как два. Аналогично происходит и при рождении тройни.
Крупную пенсию, по словам Бессараб, могут ожидать герои труда, герои России. Одни из наиболее высоких пенсий у военных пенсионеров. В среднем они получают более 46 тыс. рублей.
