Одной категории россиян платят пенсию более 100 тыс рублей

Матерям-героиням в России могут платить пенсию в размере более 100 тыс. рублей. На крупные суммы также могут рассчитывать герои труда, России и военные пенсионеры, рассказала Lenta депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Матери-героини не только получают дополнительные финансовые выплаты, но и стаж. Для этого достаточно проработать, как минимум, один день.

При появлении двойни стаж суммируется. Таким образом, год ухода считается, как два. Аналогично происходит и при рождении тройни.

Крупную пенсию, по словам Бессараб, могут ожидать герои труда, герои России. Одни из наиболее высоких пенсий у военных пенсионеров. В среднем они получают более 46 тыс. рублей.

