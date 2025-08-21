Одного из причастных к попытке теракта на Крымском мосту нашли в Пятигорске

Одного из причастных к попытке теракта на Крымском мосту в апреле 2025 году силовики обнаружили в Пятигорске, сообщает РИА Новости .

Мужчина должен был стать водителем микроавтобуса, начиненного взрывчаткой для подрыва моста.

Место, где того «вели» силовики до момент задержания, находится недалеко от центра города. Неподалеку проходит федеральная трасса Р-217 «Кавказ», соединяющая Ставрополье с другими регионами Северного Кавказа.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Крымском мосту. Там выявили автомобиль Chevrolet Volt с мощной бомбой.

По информации ФСБ машина приехала с территории Украины транзитом через несколько стран. Также были задержаны соучастники этой доставки в Россию.

Это авто пересекло границу с РФ в международном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Затем на автовозе частного перевозчика планировали доставить в Краснодарский край и передать другому водителю, который уже должен был выехать на ней в Крым и стать невольным террористом-смертником.