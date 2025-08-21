Одного из причастных к попытке теракта на Крымском мосту нашли в Пятигорске
Одного из причастных к попытке теракта на Крымском мосту в апреле 2025 году силовики обнаружили в Пятигорске, сообщает РИА Новости.
Мужчина должен был стать водителем микроавтобуса, начиненного взрывчаткой для подрыва моста.
Место, где того «вели» силовики до момент задержания, находится недалеко от центра города. Неподалеку проходит федеральная трасса Р-217 «Кавказ», соединяющая Ставрополье с другими регионами Северного Кавказа.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Крымском мосту. Там выявили автомобиль Chevrolet Volt с мощной бомбой.
По информации ФСБ машина приехала с территории Украины транзитом через несколько стран. Также были задержаны соучастники этой доставки в Россию.
Это авто пересекло границу с РФ в международном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Затем на автовозе частного перевозчика планировали доставить в Краснодарский край и передать другому водителю, который уже должен был выехать на ней в Крым и стать невольным террористом-смертником.