Одним из самых известных зданий Москвы возвращают первоначальный вид

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о начале реставрации трех сталинских высоток в городе. Работы начались на площади Красных Ворот и вскоре пройдут в зданиях МГУ и МИД, сообщает «Царьград» .

В ходе реставрации зданиям вернут исторический вид и первоначальные элементы декора. По словам Собянина, всего в Москве семь сталинских высоток, каждая из которых является объектом культурного наследия.

«Возвращаем исторический облик знаменитым сталинским высоткам столицы. Это одни из самых узнаваемых зданий в городе», — написал московский мэр в своем Telegram-канале.

Сейчас идет реставрация жилых корпусов сталинской высотки на площади Красных Ворот. Также проведут работы в здании министерства иностранных дел и в главном здании МГУ имени Михаила Ломоносова на Воробьевых горах. В МГУ в том числе отреставрируют звезду на 50-метровом шпиле, не производя ее демонтажа.