Одна из важных задач Сбера - поддержка предпринимателей и участие в развитии МСП

— Малый и средний бизнес — значимая часть российской экономики. Как сегодня меняется бизнес и какие тенденции вы отмечаете, работая с предпринимателями?



— Создавать и реализовывать собственный бизнес — задача нетривиальная, требующая значимых интеллектуальных и физических ресурсов, постоянного присутствия «в потоке» и владельца бизнеса, и его команды. Особенно это касается представителей малого и среднего бизнеса (МСП). При этом на развитие бизнес-среды во многом влияют внешние факторы, которые почти никогда не бывают идеальными — просто потому, что у нас нет роскоши жизни в вакууме. Если говорить о нынешнем состоянии сектора МСП, то мы видим, что количество предприятий на российском рынке не уменьшается — так, по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в России в 2023 году зарегистрировано 6,3 млн представителей малого и среднего бизнеса. Это на 6% больше, чем в 2022 году.

— Если говорить про Среднерусский банк, какие изменения Вы фиксируете в сегменте МСП в последние несколько лет?



— География Среднерусского банка Сбербанка обширная — мы работаем в Московской области и девяти ближайших регионах, поэтому специфика деятельности наших клиентов в том числе зависит от региональных особенностей. Например, в Ивановской области сконцентрировано большее число клиентов из легкой промышленности — это производство текстильных изделий и трикотажа, а в Брянской, Тульской, Рязанской областях большую долю составляют предприятия, связанные с сельским хозяйством.

Стабильный рост среди клиентов Среднерусского банка в последние два года демонстрируют предприятия, работающие в сферах торговли, логистики, строительства и недвижимости. Они же выступают и основными заемщиками — 30% приходится на клиентов, занимающихся оптовой и розничной торговлей, 15% — на производство и промышленность, 12% — на транспорт и логистику.

— Как Сбер работает с сегментом МСП?



— Сбер — ключевой игрок банковского сектора, и одна из важнейших наших задач — поддержка предпринимателей и участие в развитии МСП. Общий объем портфеля Сбера по МСП 5,6 трлн рублей. Если говорить про Среднерусский банк, у нас 360 тысяч клиентов малого и микробизнеса, а текущий портфель по МСП составляет 198,5 млрд рублей.

— Что сегодня происходит с кредитованием малого и среднего бизнеса? Продолжает ли бизнес обращаться в банк за финансовой поддержкой?



— По результатам первого квартала 2024 года мы наблюдаем рост объемов кредитования МСП — с начала года Среднерусский банк выдал уже 90 млрд рублей новых кредитов, что практически в два раза превышает показатели за аналогичный период 2023 года.

В кредитном портфеле «Малый и микробизнес» преобладают клиенты микробизнеса с годовой выручкой до 120 млн рублей. Следует отметить и тенденцию роста доли заемщиков малого бизнеса, которые имеют больший объем годовой выручки — рост доли составил от 32% портфеля в 2022 году до 38% в текущем году.

За финансовой поддержкой в банк обращаются не только новички, но и предприниматели с давно работающим бизнесом. Например, один из клиентов, которому принадлежит 14 медцентров в Московской области, — в 2023 году открыл еще два медцентра при помощи средств банка. А другой за счет кредитных средств приобрел недвижимость для создания пансионатов для пожилых людей.

— Как еще Сбер поддерживает бизнес? Как помогает начинающим предпринимателям?



— Мы предлагаем МСП множество инструментов поддержки, в том числе нефинансовых сервисов: от юридической и консультационной помощи до электронного документооборота. Одно из важных направлений поддержки МСП связано с господдержкой: каждый представитель малого и среднего бизнеса может выбрать программу с учетом индивидуальных особенностей его дела. Льготные программы действуют для производственных компаний, для клиентов из сферы логистики и гостиничного бизнеса, для производителей сельскохозяйственных товаров и других направлений.

— А какие инструменты Вы предлагаете предпринимателям для оптимизации бизнес- процессов?



— Эффективно управлять бизнес-процессами предпринимателям помогают отраслевые решения для бизнеса — бесплатные инструменты, встроенные в интернет-банк СберБизнес. Решения для восьми отраслей, в числе которых розничная и онлайн-торговля, транспорт и ЖКХ, помогают экономить ресурсы предпринимателей на сервисы для поиска локаций, CRM-системы и системы аналитики.

Отраслевыми решениями воспользовались уже 45 тыс. предпринимателей Среднерусского банка Сбербанка. Самыми востребованными среди предпринимателей стали решения для розничной и онлайн-торговли.

— Что Вы посоветуете предпринимателям, решившим открыть сейчас свой бизнес?



— Путь предпринимателя — это череда ошибок и побед, поэтому не бойтесь ошибаться и никогда не останавливайтесь. И не ждите. Время редко бывает подходящим — работайте с теми людьми и в тех условиях, которые есть сейчас, а лучшее найдется в процессе.