Одна из улиц подмосковной Дубны преобразится в 2025 году
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В следующем году запланировано выполнение работ по благоустройству улицы Центральной в городском округе Дубна, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.
Виды работ: подготовка территории, демонтажные работы, наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения, система электроснабжения и электроосвещения, благоустройство и озеленение территории, дороги и покрытия.
Благоустройство осуществляется в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджетов Московской области и городского округа Дубна.
Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. Эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.
«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.