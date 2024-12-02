сегодня в 10:15

Одна из улиц подмосковной Дубны преобразится в 2025 году

В следующем году запланировано выполнение работ по благоустройству улицы Центральной в городском округе Дубна, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Виды работ: подготовка территории, демонтажные работы, наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения, система электроснабжения и электроосвещения, благоустройство и озеленение территории, дороги и покрытия.

Благоустройство осуществляется в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджетов Московской области и городского округа Дубна.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. Эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.