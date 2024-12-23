Сам себе лесник: в Ленобласти можно бесплатно срубить елку на Новый год

Акция, в рамках которой каждый желающий может бесплатно срубить себе живое новогоднее дерево, проходит в лесничествах Ленинградской области в преддверии Нового года, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

«Елочная» кампания началась в декабре и продлится до 10 января 2025 года. Она проводится во всех 19 лесничествах региона.

Каждый желающий может срубить к Новому году ель — пушистую, душистую, но строго до 3 м высотой, причем в одни руки — одно дерево.

Для этого требуется заключить договор купли-продажи с лесничеством, а цена ели составит ноль рублей, отмечается в публикации. Бланк договора можно найти на сайтах «Ленобллеса» и областного комитета по природным ресурсам и с ним приехать в контору лесничества.

Сотрудники лесничеств оформят документы и направят желающих на специально выделенные участки, а также проследят за тем, чтобы не срубили лишнего, а вот сам процесс рубки и транспортировки остается за участником акции.

В «Ленобллесе» отметили, что предновогодняя акция не вредит лесам, а наоборот — идет им на пользу. Для вырубки хвойных определяют места, где не требуется сохранение молодых деревьев — это просеки, противопожарные разрывы, трассы противопожарных дорог.

По данным замдиректора ЛОГКУ «Ленобллес» Натальи Лаухиной, в рамках акции в некоторых лесничествах оформляют по 4 тыс. договоров в год, а по всей Ленобласти в среднем бесплатно рубят около 29 тыс. елей за год. Акция проводится с 2019 года.