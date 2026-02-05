Одинцовский техникум провел профориентационную встречу в школе «Гармония»
Фото - © ГБПОУ МО «Одинцовский техникум»
Специалисты Одинцовского техникума 3 февраля организовали профориентационное мероприятие для учеников школы «Гармония» в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Встреча прошла в рамках Единого дня профориентации «Калейдоскоп профессий» и была предназначена для обучающихся 6–11 классов, в том числе для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Представители техникума рассказали школьникам о доступных специальностях, провели профориентационное тестирование для выявления профессиональных склонностей. В программу мероприятия вошли виртуальная экскурсия по мастерским и лабораториям, а также мастер-класс по профессии «Оператор информационных систем и ресурсов».
Организаторы подчеркнули, что профессиональное образование помогает молодым людям выбрать будущую профессию, получить необходимые навыки и реализовать свой потенциал.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.
«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.