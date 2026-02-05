Одинцовский техникум провел профориентационную встречу в школе «Гармония»

Встреча прошла в рамках Единого дня профориентации «Калейдоскоп профессий» и была предназначена для обучающихся 6–11 классов, в том числе для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Представители техникума рассказали школьникам о доступных специальностях, провели профориентационное тестирование для выявления профессиональных склонностей. В программу мероприятия вошли виртуальная экскурсия по мастерским и лабораториям, а также мастер-класс по профессии «Оператор информационных систем и ресурсов».

Организаторы подчеркнули, что профессиональное образование помогает молодым людям выбрать будущую профессию, получить необходимые навыки и реализовать свой потенциал.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.