Одинцовский округ получил новые самосвалы для уборки территории

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области передало ключи ещё от 24 самосвалов в 11 муниципалитетов региона. В число получателей новой техники вошёл Одинцовский округ, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Также самосвалы были переданы в Лотошино, Лыткарино, Луховицы, Люберцы, Можайск, Наро-Фоминск, Павловский Посад, Подольск, Пушкино и Раменки.

Представители министерства отмечают, что грузовой транспорт значительно упростит проведение уборки. Новые спецмашины позволят решать на местах ряд коммунальных задач, включая вывоз снега после уборки дорог и общественных пространств.

Машины распределили по муниципалитетам с учетом существующих потребностей. В приоритете были территории с наибольшей площадью. Кроме того, учитывалась численность уже имеющейся техники в автопарке коммунальных служб и степень ее амортизации.

Всего Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору в преддверии зимнего периода в 2024 году было закуплено 72 единицы автосамосвалов. Все они уже переданы в городские округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.



«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.