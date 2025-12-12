Одинцовский филиал МГИМО 24 декабря отметит 10-летие со дня основания

сегодня в 19:36

24 декабря Одинцовский филиал МГИМО отмечает 10-летие со дня основания. В преддверии этой значимой даты представляется важным всесторонне отразить результаты развития филиала и его вклад в образовательную и социальную инфраструктуру Московской области. Об этом сообщает пресс-служба филиала.

Сегодня МГИМО-Одинцово является одним и з ведущих академических центров региона и важной площадкой для реализации совместных инициатив Подмосковья и университета.

За прошедшее десятилетие филиал сформировался как современный цифровой кампус: открыты программы международного бизнеса, цифровой экономики, управления, логистики, права, лингвистики и индустрии гостеприимства, сформирована многопрофильная образовательная среда — в филиале работают Лицей, Колледж, программы высшего и дополнительного профессионального образования.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.