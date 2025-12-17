сегодня в 17:10

Одинцовские школьники победили на III турнире юных биологов в МФТИ 17 декабря

Ученики Одинцовского «Десятого лицея» одержали победу в командном и личном зачетах III Турнира юных биологов, который прошел 17 декабря в МФТИ, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

III Турнир юных биологов завершился 17 декабря в Московском физико-техническом институте. В соревновании участвовали 15 команд из Москвы, Московской области и Татарстана.

В лиге «Сеньоры» победу одержала команда «Тайм-аут», в которую вошли ученики ГБОУ МО Одинцовский «Десятый лицей», а также представители СУНЦ МГУ, ГБОУ Школа № 179 и ГБОУ Школа № 57. Капитан команды «Тайм-аут» Алёна Щербакова стала лучшей в личном зачете старшей лиги.

В лиге «Юниоры» команда «Гении кондиций» из Одинцовского «Десятого лицея» заняла первое место, разделив его со сборной «Хламидомонашки», в которую вошли школьники из разных образовательных учреждений Москвы. В личном зачете среди юниоров победил Владислав Мальцев из команды «Биопансиологи» Классического пансиона МГУ им. М. В. Ломоносова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.