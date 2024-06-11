Полицейские Одинцова вручили семье из США разрешение на временное проживание в РФ

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области оформили разрешения на временное проживание в Российской Федерации гражданам Соединенных Штатов Америки Джозефу Шуцману, его жене Энн и их шестерым детям. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, многодетная семья Шуцман прибыла в Подмосковье в сентябре 2023 года по туристическим визам. Решение покинуть США было принято из-за несогласия с политикой американских властей и изменениями в законодательстве, связанными с вопросами смены пола несовершеннолетними. Джозеф и Энн выбрали нашу страну, поскольку здесь сохраняются традиционные семейные ценности.

Также она добавила, что в феврале 2024 года решением комиссии ГУ МВД России по Московской области они получили квоту, а затем обратились за разрешением на временное проживание.

Полицейские оказали супругам требуемую консультативную помощь, а затем вручили необходимые документы. В дальнейшем все члены семьи могут получить вид на жительство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.