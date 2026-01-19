Одинцовская библиотека №1 проводит мероприятия лингвистического чемпионата в Подмосковье

сегодня в 16:52

С 14 по 30 января в Московской области проходит лингвистический чемпионат «Сила слова», в котором участвует одинцовская библиотека №1, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Лингвистический чемпионат «Сила слова» стартовал в Подмосковье и приурочен к 200-летию со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина. Организаторами выступили Московская губернская универсальная библиотека и МБУК «Библиотечно-информационный и методический центр».

В рамках проекта жители региона могут посетить тематические мероприятия. В среду, 28 января, в 12:00 в библиотеке №1 пройдет литературная гостиная «Отечественный насмешник», посвященная юбилею писателя-сатирика Михаила Салтыкова-Щедрина. Вход свободный, мероприятие рассчитано на посетителей старше 12 лет.

В пятницу, 30 января, в 17:00 в студии «ТРИ К» состоится литературно-творческое занятие для детей «Сказочник Салтыков-Щедрин». Принять участие могут дети от 6 лет, вход также свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.