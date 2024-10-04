Одинцово вошло в ТОП-10 самых «улыбчивых» городов России

Первое место среди самых улыбчивых городов РФ занял Южно-Сахалинск. На втором — Петропавловск-Камчатский, третье место заняла Тюмень.

В топ-10 также вошли Северодвинск, Екатеринбург, Красногорск, Иркутск, Сарапул, Кострома, Одинцово. Улыбчивость города определялась количеством транзакций по биометрии на душу населения за август 2024 года. Самым улыбчивым клиентом стал Игорь из города Владимира. С начала года он совершил 962 транзакции с помощью сервиса «Оплата улыбкой».

«Мы видим востребованность сервиса „Оплата улыбкой“ у жителей Московской области — и соответствующий рост количества оплат с использованием биометрии. А город Одинцово вообще вошел в число топ-10 самых „улыбчивых“ городов России — на данный момент там установлено порядка 2,4 тыс. терминалов, а количество оплат превысило 7,8 тыс. Мы активно создаем инфраструктуру под сервис — по всей стране уже установлено более 800 тыс. био-терминалов в магазинах, ресторанах и других предприятиях. К концу года их число вырастет до 1 млн», — сказал управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

Всего с начала года россияне оплатили свои покупки по биометрии 13 млн 152 тысяч раз.

Также отмечается, что наиболее активно россияне платят улыбкой в обеденное время — с 12:00 до 16:00, а также сразу после завершения рабочего дня — с 16:00 и до 20:00.