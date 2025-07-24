Одиночество и осуждение: психолог назвала топ женских страхов

Регрессолог и эксперт по соматическим расстройствам Ольга Морозова заявила, что современные женщины переживают множество фоновых страхов: страх осуждения и одиночества, страх не справиться и быть недостаточной, сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, страх одиночества связан с базовой необходимостью принадлежать и быть любимой, однако проблема решается приобретением здоровой психологической независимости.

«Вам должно быть хорошо в контакте с собой, потому что отношения с партнером созданы не для того, чтобы закрывать ими свои внутренние „дыры“, а для счастья», — сказала Морозова.

Страх осуждения можно охарактеризовать вопросом «А что скажут люди?». Обычно он формируется еще в детстве из-за постоянной критики со стороны родителей или учителей.

Панику перед собственной недостаточностью у женщин специалист сформулировала фразой: «Я ничего не добилась». В этом случае она посоветовала писать благодарности и обращать внимание на собственные, даже не очень большие успехи.