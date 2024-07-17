Один из старейших столичных клубов заявил о закрытии
Московский клуб «Пропаганда» закроется в конце июля
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Один из старейших клубов Москвы «Пропаганда» заявил о своем закрытии, которое произойдет в конце июля, сообщается в Telegram-канале заведения.
Клуб проработал в городе 27 лет. В нем проходили концерты, дискотеки и другие различные мероприятия.
Руководство клуба поблагодарило посетителей за время, которое они провели вместе с ним.
«Спасибо вам за невероятные годы. Это было по-настоящему волшебное время, мы будем помнить его всегда», — отмечено в сообщении.
Клуб открылся в Москве в 1997 году. Считается, что именно с него началась история клубной жизни мегаполиса.