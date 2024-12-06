Один из самых жестоких бандитов 90-х Захаров вышел на свободу

Из владимирской колонии № 3 на свободу выпустили одного из самых жестоких преступников 1990-х годов Сергея Захарова, который отбывал наказание почти в 25 лет заключения за похищения и убийства, пишет Telegram-канал «112» .

По данным следствия, в 1992 году Захаров собрал собственную банду из спортсменов, которая делала налеты на начинающих бизнесменов в Москве и Московской области. «Захаровских» считали отморозками не только стражи порядка, но и другие банды, такие как «Солнцевские», «Измайловские» и «Ореховские». С ними боялись работать.

Преступники похищали людей и требовали за них выкуп, но почти никогда не сдерживали слово — пленников не отпускали, а убивали после того, как получали за них деньги.

Мосгорсуд в 2001 году приговорил Захарова к 21 году колонии. В 2019 году заключенный неожиданно признался еще в трех убийствах и его срок увеличился. Накануне срок наказания истек, так один из самых жестоких бандитов с прозвищем Захар вышел на свободу, отсидев за решеткой почти 25 лет. В настоящее время ему 55 лет.