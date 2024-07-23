Один из самых больших грузов отправили в зону СВО из Павловского Посада

В зону СВО из Павловского Посада передадут 4 автомобиля: газель, УАЗ патриот, УАЗ буханка, НИВА, 2 квадроцикла, 5 мотоциклов, 30 куполов РЭБ, 40 ФПВ дронов, 20 детекторов дронов разных марок, 2 спутниковых интернета «Старлинк», инкубаторы и усилители сигнала, более 20 приборов ночного видения, тепловизоров и ночных прицелов, 8 дизельных генераторов, большое количество автозапчастей, стройматериалов и другого оборудования — всего приобретено гуманитарной помощи на сумму свыше 18 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского окурга.

Совсем скоро груз будет доставлен нашим землякам. С гуманитарной миссией конвой посетит более 100 павловопосадцев и электрогорцев, проходящих службу в порядка 90 подразделений.



«За эту неоценимую помощь нашим бойцам, я хочу поблагодарить депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Геннадия Панина, депутата МосОблДумы Линару Самединову, моего заместителя Филиппа Ефанова, ЗАО „Эколаб“ в лице Сейфаддина Марданлы, ООО „Сплав“ в лице Ирины Тимохиной, завод „МАК“ в лице Алексея Шехватова, Казанский Храм и Благочинного Павлово-Посадского церковного округа отца Александра Анохина, сотрудников Администрации Павлово-Посадского городского округа, Восточную Торгово-Промышленную Палату МО в лице Маргариты Смирновой, ООО УК „МиТОЛ“ в лице Александра Штопорова, ООО МиТОЛ -Богородск в лице Игоря Краснова, Фонд Защитников Отечества в лице Марины Мигуновой, ООО „ЦЕПЬИНВЕСТ“, ООО „СТРОЙ-СТК“ в лице Ёрахмада Табарова, Управление по культуре, спорту и работе с молодежью, а также подведомственные учреждения в лице Александра Дяченко, Фонд созидания в сердцах в лице Ирины Сиземовой, Валентину Мартынову, Телеграмм канал „Своих не бросаем“, Елену Перелыгину, Романа Заиграйкина, Игоря Кузьмина, Игоря Черенкова, Алексея Зверева, Клуб единоборств Витязь, Русскую Общину, Любовь Тихонову, Юрия Колтунова, инспекторов рыбнадзора МО, Елену Пронину, Павла Ненашева, Юлию Романову, Сергея Лобикова, Сергея Пономарева, Олега Санинского, Сурена Бадикян, Жанну Нажесткину, Ивана Серегина, Сергея Говорова, Василия Личинина, Валерия Зайцева», — отметил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.