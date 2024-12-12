Власти Одесской области утвердили решение о замене нынешнего регионального герба из-за того, что на нем изображен якорь, якобы нарисованный российским дизайнером Артемием Лебедевым. Украинское издание «Страна» замечает, что «якорь Лебедева» был логотипом города Одесса, но не Одесской области.

«Якоря Лебедева не будет. Это была основная идея — чтобы там не было якоря Лебедева», — сказал глава одесской Областной военной администрации Олег Кипер в ходе обсуждения вопроса.

Журналисты заметили, что символика Одесской области была утверждена еще в 2002 года, а нарисовали ее украинские художники. Следовательно, якоря в исполнении Артемия Лебедева на региональном логотипе нет и не было.

Тот самый «якорь Лебедева», про который говорят украинские власти, этот российский дизайнер создал для города Одесса, причем в 2012 году. Областной герб же оставался прежним с 2002 года, и Лебедев к нему отношения не имел.

«Сходство этих логотипов только в том, что у них центральным элементом является якорь», — пишет «Страна».