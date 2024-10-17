Очистка реки Сестры выполнена на 70% в Подмосковье

Все запланированные на 2024 год мероприятия идут согласно утвержденному графику. Сегодня на совещании у главы городского округа Клин Алены Сокольской это подтвердили руководитель дирекции экологических проектов министерства экологии Московской области Оксана Родионова и руководитель подрядной организации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На данный момент на реке Сестра проводится выемка донных отложений с привлечением земснаряда Watermaster и с применением специальной технологии, которая включает закачку отложений в геотубы для их обезвоживания перед вывозом.

«Порядка 70% работ на этом участке уже проделано. Все запланированные на 2024 год работы будут проведены в срок», — сказала руководитель дирекции экологических проектов Министерства экологии Московской области Оксана Родионова.

Подрядчик подтвердил, что участок реки Сестры, включенный в программу 2024 года — самый непростой. Здесь проходят сразу несколько русел реки, есть два острова, участок очистки проходит в границах оживленного парка «Сестрорецкий». Но это не помешало соблюдению утвержденного графика. Работы будут проводиться до наступления сильных морозов, а в следующем году планируется продолжение мероприятий по очистке реки на остальных участках.

Работы по очистке Сестры проводятся в Клину в рамках национального проекта «Экология» и губернаторской программы «Реабилитация малых рек Подмосковья». В полном объеме мероприятия программы будут завершены до конца 2025 года.

«Почти 8 лет мы добивались включения нашего округа в эту важную программу. Ее эффект для экологии округа и экологии глаза с учетом масштабов работ трудно переоценить. Это историческое событие для нас, такого не было никогда в истории Клина. Спасибо губернатору области за включение Клина в эту важную программу», — сказала глава округа Алена Сокольская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, глава региона поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.