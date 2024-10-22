Очистка озера Рама в Коломне выполнена на 70%

В городском округе Коломна активно ведутся работы по санитарной очистке озера Рама. Эти мероприятия выполняются по поручению министерства экологии и природопользования Московской области ГБУ ДЭП, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Озеро Рама, расположенное неподалеку от деревень Жиливо и Белые Колодези, долгое время оставалось заброшенным и заросло. Его очистка не только улучшит экологическую ситуацию в округе, но и откроет новые возможности для отдыха местных жителей.

«Это новый этап в жизни нашего озера и однозначно только совместными усилиями мы сможем сохранить красоту и чистоту наших водоемов для будущих поколений. Результат работ уже виден — выполнено порядка 70%, с нетерпением ждем завершения», — отметил староста деревни Жиливо Владимир Серков.

В ходе очистки озера Рама, занимающего площадь 25 гектаров, проводится удаление как надводной, так и подводной растительности. Кроме того, осуществляется сбор мусора и спил аварийных деревьев. Программой не предусмотрены работы по очистке дна от иловых отложений и берегоукреплению.

Когда все работы будут завершены, озеро Рама станет живописным уголком для отдыха и прогулок на свежем воздухе. Местные жители смогут наслаждаться чистой водой и красивыми пейзажами, а также активно использовать водоем для рыбалки и других видов досуга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, глава региона поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.