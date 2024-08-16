Очистка и фильтрация: как используют оборудование московского производства

На сегодняшний день в Москве выпускают разнообразное оборудование и приборы для транспорта, соцобъектов, промышленности и других сфер. В том числе производят спецустройства для фильтрации и очистки, благодаря которым очищают воду и жидкости, а также восстанавливают сложные механизмы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно развивает машиностроительную отрасль. Компании выпускают лазеры, роботов, применяют искусственный интеллект и внедряют все перечисленные решения в свою работу. Эта работа дает значительные результаты — сегодня каждое третье предприятие города высокотехнологичное, а за последние 5 лет выпуск машин и оборудования вырос в 5 раз», — сказал Гарбузов.

Предприятие «Витулус СМЕ» занимается разработкой и производством лазерных систем очистки. Они убирают масляные следы, нагар и другие сложные загрязнения. Преимуществом технологии является быстрое избавление от загрязнений в труднодоступных местах на любых металлических устройствах и деталях без повреждения поверхности.

По словам генерального директора компании Екатерины Слижеской, устройства применяют в очистке многих деталей, приборов, а также при восстановлении исторических памятников. Одна из последних успешных очисток — работа с ротором паровой турбины.

«Это устройство работает в суровых условиях, постоянно перерабатывая тепловую энергию пара в механическое действие. Наш прибор, в свою очередь, очистил застарелые слои загрязнений, восстановив важный элемент, который дальше продолжит работу и не потребует замены на новый», — пояснила Слижевская.

Компания «ПК ТЕХМАШ» из Москвы, которая выпускает специальные фильтрующие системы для промышленных и коммунальных объектов, делает поставки своей продукции в населенные пункты для очистки питьевой воды.

«Мы разрабатываем устройства исключительно под требования заказчика. Каждое из них создается под особенности воды, которая должна поступать на объект. Так, в этом году мы поставили наш фильтр в один из населенных пунктов Ярославской области», — рассказал технический директор компании Павел Воропаев.

Он добавил, что установка позволяет уничтожать запах, мутность, металлы и болезнетворные бактерии, делая воду пригодной для питья.

Кроме того, в 2024 году московское производство в статусе промкомплекса НТЦ «Бакор» начало производство универсального фильтровального оборудования — горизонтального пресс-фильтра. Его используют при фильтровании суспензий в основном в горно-обогатительной отрасли. Однако, поскольку изделие позволяет получать жидкую и твердую формы вещества, область его применения гораздо шире и может затрагивать коммунальное хозяйство, строительную, химическую и пищевую отрасли, а также многие другие сферы.

В столице создали комфортные условия для развития крупных, средних и малых предприятий. Для предпринимателей действуют свыше 20 системных городских мер поддержки, включая субсидии и целевые займы. Также существуют антикризисные инструменты.

Москва — город с развитым производством. Здесь работают свыше 4,2 тыс. промкомпаний, на которых трудоустроены 725 тыс. человек. Каждый год открываются порядка 100 малых и от 40 до 50 средних и крупных компаний. Они выпускают различные товары, наращивают объемы выпускаемой продукции и внедряют инновации.