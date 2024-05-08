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Очевидцы сообщают, что в Москве усилилась метель

В Москве днем в среду усиливается метель, зафиксировано обильное выпадение осадков в виде снега в разных районах города, сообщают корреспонденты РИАМО.

В некоторых районах столицы идет мощный снегопад, который значительно ухудшил видимость.

Ранее городские службы столицы предупредили, что ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с. В ЦОДД столичных водителей призвали соблюдать скоростной режим. Необходимо избегать резких маневров и держать дистанцию.

На День Победы синоптики обещают температуру значительно ниже нормы, сопровождающуюся снегом и ветром.