Очередные сеансы массовых катаний состоятся в Красногорске 10, 11 и 12 января

10, 11 и 12 января стадион «Зоркий» в Красногорске приглашает всех желающих провести время ярко, активно и позитивно, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Стоимость билета на один сеанс катания на коньках — 250 рублей. Билеты можно приобрести в кассах стадиона или онлайн. Также на стадионе работает прокат. Есть возможность заточить коньки. Для удобства посетителей имеются гардероб и парковка на территории стадиона.

Актуальное расписание сеансов можно найти на официальных информационных ресурсах администрации Красногорска.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.