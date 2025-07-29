Очередную партию гумпомощи собрали для военного госпиталя Балашихи

Общественная палата городского округа Балашиха собрала и передала очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся на лечении в филиале № 3 Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко в микрорайоне Купавна. В этот раз волонтеры подготовили более 200 специализированных косметических наборов по уходу за пациентами с ампутированными конечностями. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сбор прошел при поддержке главы Балашихи Сергея Юрова и производителя профессиональных косметических средств Estel. Помощь была организована по запросу Общественной палаты и Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе.

В акции приняли участие председатель Общественной палаты городского округа, руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова, волонтеры, а также участник специальной военной операции с позывным «Вожак».

«Сегодня наш дорогой „Вожак“, участник СВО и член Общественной палаты, в первый день отпуска пришел к нам в центр, чтобы помочь с сортировкой гумпомощи для госпиталя. Мы подготовили 200 специализированных наборов для бойцов с ампутированными конечностями. В ближайшее время передадим их в госпиталь», — рассказала Елена Жарова.

«Вожак» ушел добровольцем на фронт в декабре 2023 года. Сегодня он служит в отряде специального назначения «Грачи». Неоднократно лично доставлял гуманитарную помощь на передовую и хорошо знает, насколько она важна для бойцов.

«Каждая передача с „гражданки“ — это сигнал, что мы не одни, что о нас помнят и поддерживают. Такие моменты придают моральные силы, особенно в тяжелых условиях. Огромное спасибо всем, кто помогает», — подчеркнул «Вожак».

В городском округе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.

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