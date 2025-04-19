Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Сергиева Посада

В Сергиевом Посаде во Дворце культуры им. Ю. А. Гагарина собрались члены партии «Единая Россия», сторонники партии, депутаты и активисты «Молодой Гвардии», чтобы обратиться с напутственными словами к провожающим груз, передает пресс-служба партии.

Гуманитарный груз собирала фракция «Единая Россия» в Совете депутатов по запросу от земляка, участника специальной военной операции Кирилла. В наказе: инструменты, дизельный генератор, автомобильные шины, маскировочные сети, пилы, силовой кабель и многое другое. Большую помощь в сборе оказал депутат Госдумы Сергей Пахомов и предприниматели округа.

«Отправляем то, что ребятам нужно. Мы уже давно перешли в такой режим запросов — нам присылают конкретно для таких-то подразделений небольших там, где служат наши парни. И по запросу мы собираем, что необходимо и отправляем. Для нас это рабочие будни», — рассказал депутат Государственной Думы, член Генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Пахомов.

В 2022 году Кирилла мобилизовали. Несмотря на ранение, он восстановился и снова отправился в зону боевых действий, выполняя свой долг перед Отечеством.

«Я рада, что удалось помочь, но ещё и такой добрый знак хочу отметить: наш боец в эти дни отмечает свой день рождения, он снова встречает его на фронте, надеюсь, что мы хоть немного улучшили его настроение. Ещё раз поздравляю и говорю „спасибо“! Вы настоящий пример того, каким должен быть мужчина: мужественным, ответственным и беззаветно преданным своей стране», — поделилась секретарь Сергиево-Посадского местного отделения партии «Единая Россия» Рита Тихомирова.

Груз в пути будет сопровождать жена бойца Ольга. Секретарь партии Рита Тихомирова и депутат Государственной Думы Сергей Пахомов передали для именинника подарки и поздравительные письма с пожеланиями скорейшей Победы.

Партия «Единая Россия» отправляет необходимую гуманитарную помощь регулярно, каждый стараясь внести свой вклад в общую Победу. Заявки отрабатываются оперативно, ведь от этого зависят жизни людей.